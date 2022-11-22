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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» решил избавиться от полузащитника

22 Ноября 2022 • 10:34 Комментировать

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко близок к уходу из своего нынешнего клуба - «Милана» - в грядущее трансферное окно. Согласно данным журналистов Calciomercato, «россонери» больше не заинтересованы в услугах игрока и хотят расторгнуть с ним арендное соглашение.

Напомним, что полноценный контракт 28-летнего французского футболиста принадлежит лондонскому «Челси». В нынешнем сезоне Бакайоко не сыграл ни одного поединка в составе миланского гранда.

По итогам 15 туров чемпионата Италии «россонери» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Тьемуэ Бакайоко
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