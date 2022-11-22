«Ювентус» договорился с одним из лучших полузащитников Серии А

Один из лучших полузащитников чемпионата Италии Сергей Милинкович-Савич близок к уходу из римского «Лацио». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Альфредо Педулла, новым местом работы сербского футболиста станет туринский «Ювентус».

«Старая синьора» провела переговоры с 27-летним исполнителем и согласовала с ним условия личного трудового соглашения. Заработная плата Милинковича-Савича в Турине составит шесть миллионов евро.

В свою очередь «Лацио» рассчитывает выручить с продажи серба порядка 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Сергей сыграл 20 матчей за римскую команду, забил пять мячей и сделал семь голевых передач.