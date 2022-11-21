Просинечки: «Боснии будет трудно без Джеко»

Бывший тренер сборной Боснии и Герцеговины, выступавший в прошлом за «Барселону» и мадридский «Реал» Роберт Просинечки высоко ценит Эдина Джеко - ветерана боснийского футбола, выступающего за миланский «Интер». Джеко является настоящим лидером, по мнению Просинечки, и после завершения его карьеры команде будет трудно найти другого такого столба для коллектива.

- Пока он играет, у сборной все нормально. Он лидер, и не только в плане качества игры. Он очень важен, авторитетен внутри команды. После Джеко Боснии будет трудно найти такого игрока, который сможет заменить Эдина, - цитирует слова Просинечки издание Mondo.