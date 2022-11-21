​Маккенни: «Роналду шёл в ледяную ванну и говорил: «Иди со мной, тебе будет хорошо»

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни высказался о звёздном Криштиану Роналду, ранее выступавшем за клуб.

«Невероятно играть с ним. Он очень любит работать. Но также он любит проводить время на свежем воздухе в семейном кругу.

У него свои способы заботиться о своём теле. Я ненавидел ледяную ванну. А он раздевался, надевал полотенце на шею и шёл в ледяную ванну. Он говорил мне: «Иди со мной, тебе будет хорошо. Если не хочешь заниматься 5 минут, делай 20-30 секунд». Я не мог ему отказать, мы стояли и говорили о матчах. В первые пару месяцев я не мог поверить, что играю с такой легендой», - высказался Маккенни для канала Kwik Goal в YouTube.

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» в 2018-2021 годах.