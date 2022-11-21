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Чемпионат Италии. Серия А

​Маккенни: «Роналду шёл в ледяную ванну и говорил: «Иди со мной, тебе будет хорошо»

21 Ноября 2022 • 18:58 Комментировать (2)

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни высказался о звёздном Криштиану Роналду, ранее выступавшем за клуб.

«Невероятно играть с ним. Он очень любит работать. Но также он любит проводить время на свежем воздухе в семейном кругу.

У него свои способы заботиться о своём теле. Я ненавидел ледяную ванну. А он раздевался, надевал полотенце на шею и шёл в ледяную ванну. Он говорил мне: «Иди со мной, тебе будет хорошо. Если не хочешь заниматься 5 минут, делай 20-30 секунд». Я не мог ему отказать, мы стояли и говорили о матчах. В первые пару месяцев я не мог поверить, что играю с такой легендой», - высказался Маккенни для канала Kwik Goal в YouTube.

Криштиану Роналду выступал за «Ювентус» в 2018-2021 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Уэстон Маккенни
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Комментарии (2)
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aisem
21 Ноября 2022 в 19:44
Прогнозы на футбол b e t - g p . r u
ARTUR
21 Ноября 2022 в 19:33
идем со мной , тебе будет хорошо ... звучит таки очень романтично , особенно как потом под душем они разговаривали о футболе ))) а перед этим -- я не мог ему отказать )))
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