​Дзанетти: «Лаутаро очень вырос»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти очень доволен прогрессом своего соотечественника Лаутаро Мартинеса, который стал главной ударной силой миланского клуба. Дзанетти надеется, что Лаутаро будет забивать еще больше.

- Я надеюсь, что Лаути забьет еще много голов. С «Интером» он заметно вырос. Думаю, что он готов стать опорой всей команды, а также и сборной. Он продолжает расти и развиваться, у него большое будущее. У Лаутаро есть четкая рабочая культура, что помогает ему делать разницу на поле. Сейчас он впервые участвует в чемпионате мира, я посоветовал ему получать удовольствие от турнира, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.