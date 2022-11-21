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Чемпионат Италии. Серия А

Сабатини: «Погба может вернуть «Ювентус» в борьбу за Скудетто»

21 Ноября 2022 • 16:44 Комментировать

Известный итальянский экс-футболист и менеджер Вальтер Сабатини считает, что «Ювентус» нельзя сбрасывать со счетов в борьбе за чемпионский титул. Он уверен в том, что с возвращением Погба клуб станет еще сильнее. В последних шести матчах чемпионата Италии «Ювентус», напомним, одержал шесть побед.

- У Аллегри были сложности, но у него была пауза в два года. Сейчас команда стала очень конкурентоспособной. Она по-прежнему претендует на высокие места в чемпионате. Кьеза, похоже, уже в хорошей кондиции, теперь важно посмотреть, как восстановится Погба. Если он будет на уровне, то есть шанс побороться и за Скудетто, - считает Сабатини, слова которого цитирует pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Вальтер Сабатини Поль Погба
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