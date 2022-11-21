​«ПСЖ» не теряет надежды заполучить Шкриньяра

Поговаривают, что защитник Милан Шкриньяр близок к продлению контракта с «Интером». Тем не менее, «ПСЖ» не теряет надежды заполучить словацкого футболиста. В Париже надеются, что их предложение с зарплатой в 10 миллионов евро в год убедит Шкриньяра перебраться на «Парк де Пренс» ближайшим летом.

Действующий контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает в конце текущего сезона. Миланский клуб предлагает 27-летнему футболисту значительно меньше, чем «ПСЖ», - 6 миллионов евро в год.

Отметим, что Милан Шкриньяр защищает цвета миланского «Интера» с лета 2017 года после трансфера из «Сампдории».