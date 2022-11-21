Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат Италии. Серия А

​Карсдорп игнорирует «Рому», игрока оштрафуют

21 Ноября 2022 • 14:58 Комментировать

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп продолжает игнорировать свой клуб. Нидерландский футболист не явился и на вторую тренировку команды после выходных. Об этом рассказывает инсайдер Джанлука ди Марцио на своём сайте.

Всё идёт к тому, что Карсдорп не отправится с «Ромой» на сбор в Японию. Футболист будет оштрафован за нарушение контрактных обязательств.

Напомним, что после недавнего матча против «Сассуоло» главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал игрока. Португальский тренер не называл имени футболиста, но было ясно, что речь идёт о Карсдорпе. Моуринью порекомендовал игроку искать новый клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Рик Карсдорп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Ноября
15:58 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» не теряет надежды заполучить Шкриньяра
15:43 · Германия. Бундеслига
Госенс может вернуться в Германию
14:58 · Италия. Серия А
​Карсдорп игнорирует «Рому», игрока оштрафуют
14:50 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА отказался от трансфера Гюнтера
14:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Педри – о травме Бензема: «Большая потеря для чемпионата мира и для болельщиков футбола в целом»
13:25 · Италия. Серия А
Мальдини: «Кака выручал в важных матчах»
12:51 · Италия. Серия А
Мальдини: «У Шевченко не было хорошего дриблинга, но было другое достоинство»
12:12 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового вратаря
12:03 · Италия. Серия А
«Наполи» собирается продлить контракт с ди Лоренцо
11:31 · Италия. Серия А
Мальдини: «Веа поражал своим дриблингом»
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не намерен продлевать аренду Лукаку в «Интере» 6
10:46 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложила Тюраму 5-летний контракт, но у игрока ещё есть вариант с топ-клубом Серии А
10:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Каннаваро: «Очень грустный чемпионат мира»
10:24 · Италия. Серия А
Ауа может продолжить карьеру в «Роме»
10:09 · Италия. Серия А
В ближайшее время «Интер» обсудит с Дармианом продление контракта
Все новости
Рекомендуем