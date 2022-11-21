​Карсдорп игнорирует «Рому», игрока оштрафуют

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп продолжает игнорировать свой клуб. Нидерландский футболист не явился и на вторую тренировку команды после выходных. Об этом рассказывает инсайдер Джанлука ди Марцио на своём сайте.

Всё идёт к тому, что Карсдорп не отправится с «Ромой» на сбор в Японию. Футболист будет оштрафован за нарушение контрактных обязательств.

Напомним, что после недавнего матча против «Сассуоло» главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал игрока. Португальский тренер не называл имени футболиста, но было ясно, что речь идёт о Карсдорпе. Моуринью порекомендовал игроку искать новый клуб.