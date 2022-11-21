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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл нового вратаря

21 Ноября 2022 • 12:12 Комментировать

Туринский «Ювентус» занялся поиском нового голкипера, рапортует Tuttosport. В поле зрения «старой синьоры» попал вратарь Марко Карнесекки, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Кремонезе». Полноценный контракт 22-летнего футболиста принадлежит «Аталанте».

Аренда Марко в «Кремонезе» рассчитана до середины следующего года. Текущая трансферная стоимость вратаря, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро.

Напомним, что первым номером «Ювентуса» является польский голкипер Войцех Щесны. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А он провел девять матчей, в которых пропустил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кремонезе Карнесекки
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