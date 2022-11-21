«Ювентус» нашёл нового вратаря

Туринский «Ювентус» занялся поиском нового голкипера, рапортует Tuttosport. В поле зрения «старой синьоры» попал вратарь Марко Карнесекки, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «Кремонезе». Полноценный контракт 22-летнего футболиста принадлежит «Аталанте».

Аренда Марко в «Кремонезе» рассчитана до середины следующего года. Текущая трансферная стоимость вратаря, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет восемь миллионов евро.

Напомним, что первым номером «Ювентуса» является польский голкипер Войцех Щесны. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А он провел девять матчей, в которых пропустил три мяча.