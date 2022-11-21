«Ювентус» может подписать игрока, которого забраковал Моуринью

Защитник «Ромы» Рик Карсдорп, у которого испортились отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью, может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно сведениям журналиста, заинтересованность в переходе 27-летнего нидерландского футболиста проявляют два клуба – туринский «Ювентус» и французский «Марсель».

Срок действующего трудового соглашения защитника с «волками» рассчитан до середины 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в девять миллионов евро. В этом сезоне на его счету 11 матчей в составе римского клуба.