Антонелли: «Гол «Ювентусу» - пик моей карьеры в «Милане»

Бывший защитник «Милана» Лука Антонелли завершил свою карьеру, в последнее время он выступал в составе американского «Майами», куда перебрался в 2020 году. Антонелли поведал, какой момент в своей карьере в «Милане» он считает самым лучшим.

- Гол в ворота «Ювентуса», а также Суперкубок Италии, который мы выиграли в Дохе, по пенальти, - цитирует слова Антонелли pianetamilan.it.

Антонелли начал карьеру в «Милане» в 2006 году, выступал там до 2008, а затем вернулся в клуб в 2015 году и выступал до 2018 года. Сыграл тринадцать матчей в составе итальянской сборной в период с 2010 года по 2016.