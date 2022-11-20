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Чемпионат Италии. Серия А

​Карсдорп отказывается тренироваться с «Ромой» после слов Моуринью

20 Ноября 2022 • 19:47 Комментировать

После недавней ничьей с «Сассуоло» Жозе Моуринью раскритиковал одного из футболистов за отношение к делу и посоветовал ему искать новый клуб. Португалец не называл имя игрока, но было понятно, что речь идёт о Рике Карсдорпе. Нидерландец позже не попал в заявку на последний матч команды в 2022 году – сообщалось, что он вместе с семьёй покинул Рим досрочно.

Как сообщает итальянский Sky, Рик Карсдорп не приехал на тренировку «Ромы» в воскресенье, как планировалось. Всё идёт к тому, что нидерландский футболист покинет клуб в зимнее трансферное окно.  

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Рик Карсдорп
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