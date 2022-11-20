​Карсдорп отказывается тренироваться с «Ромой» после слов Моуринью

После недавней ничьей с «Сассуоло» Жозе Моуринью раскритиковал одного из футболистов за отношение к делу и посоветовал ему искать новый клуб. Португалец не называл имя игрока, но было понятно, что речь идёт о Рике Карсдорпе. Нидерландец позже не попал в заявку на последний матч команды в 2022 году – сообщалось, что он вместе с семьёй покинул Рим досрочно.

Как сообщает итальянский Sky, Рик Карсдорп не приехал на тренировку «Ромы» в воскресенье, как планировалось. Всё идёт к тому, что нидерландский футболист покинет клуб в зимнее трансферное окно.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в таблице Серии А.