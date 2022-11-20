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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини уверен в том, что пауза в чемпионате Италии поможет «Ювентусу»

20 Ноября 2022 • 17:20 Комментировать

Джорджо Кьеллини покинул туринский «Ювентус», но внимательно следит за игрой команды, которая одержала шесть побед кряду в чемпионате Серии А перед перерывом. Кьеллини считает, что пауза сделает его бывший клуб еще сильнее.

- Я вижу в последнее время единство на поле, которого не было ранее. Команда стала сильнее, чем в начале сезона, я знаю, что выиграны несколько матчей подряд. Пауза поможет «Ювентусу», а потом будет видно. Пока трудно сказать, как пойдет чемпионат в январе, какие будут эффектны у этой паузы посреди сезона, - цитирует слова Кьеллини juvenews.eu.

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Евро-Футбол.Ру,
Джорджо Кьеллини
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