Кьеллини уверен в том, что пауза в чемпионате Италии поможет «Ювентусу»

Джорджо Кьеллини покинул туринский «Ювентус», но внимательно следит за игрой команды, которая одержала шесть побед кряду в чемпионате Серии А перед перерывом. Кьеллини считает, что пауза сделает его бывший клуб еще сильнее.

- Я вижу в последнее время единство на поле, которого не было ранее. Команда стала сильнее, чем в начале сезона, я знаю, что выиграны несколько матчей подряд. Пауза поможет «Ювентусу», а потом будет видно. Пока трудно сказать, как пойдет чемпионат в январе, какие будут эффектны у этой паузы посреди сезона, - цитирует слова Кьеллини juvenews.eu.