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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини: «Бремер - достойная замена для меня»

20 Ноября 2022 • 15:50 Комментировать

Покинувший туринский «Ювентус» Джорджо Кьеллини назвал пришедшего на его место бразильского защитника Глейсона Бремера отличной заменой. По словам Кьеллини, он гордится, что Бремер носит футболку с третьим номером, который ранее принадлежал Кьеллини.

- Бремер носит футболку с третьим номером, и я горжусь этим. Еще когда он был моим соперником на поле, я видел его мощь, его силу, но сейчас мне говорили также, что он сообразительный парень. И, кстати, он обращался ко мне, спрашивал, может ли надеть футболку с третьим номером. Это польстило мне, не буду скрывать! - цитирует слова Кьеллини juvenews.eu.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини Глейсон Бремер
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