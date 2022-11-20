Кьеллини: «Бремер - достойная замена для меня»

Покинувший туринский «Ювентус» Джорджо Кьеллини назвал пришедшего на его место бразильского защитника Глейсона Бремера отличной заменой. По словам Кьеллини, он гордится, что Бремер носит футболку с третьим номером, который ранее принадлежал Кьеллини.

- Бремер носит футболку с третьим номером, и я горжусь этим. Еще когда он был моим соперником на поле, я видел его мощь, его силу, но сейчас мне говорили также, что он сообразительный парень. И, кстати, он обращался ко мне, спрашивал, может ли надеть футболку с третьим номером. Это польстило мне, не буду скрывать! - цитирует слова Кьеллини juvenews.eu.