​Фраттези вспомнил о срыве трансфера в «Рому»

Полузащитник «Сассуоло» Давиде Фраттези вспомнил о несостоявшемся летнем трансфере в «Рому».

«Я был уверен, что сделка уже закрыта. Я поплатился за своё разочарование неадекватным летним сбором, неуважением к «Сассуоло». Тренеру приходилось пару раз снимать меня с тренировки, потому что я не был сконцентрирован. Это было справедливо. Я понимаю «Рому» - они не могли ждать меня всё лето.

Была ли проблема в деньгах? Вы шутите? Когда мой агент общался с Тьягу Пинту [директором «Ромы»], я ударил его локтем, чтобы дать понять, что мне наплевать, будет ли в моём контракте зарплата на евро больше или меньше. Я просто хотел играть за «Рому», - рассказал Фраттези Corriere dello Sport.

Напомним, что Давиде Фраттези в своё время занимался в академии «Ромы».