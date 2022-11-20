​«Интер» готовит новый контракт для Чалханоглу

«Интер» рассчитывает подписать новый контракт с полузащитником Хаканом Чалханоглу. По данным Corriere dello Sport, в миланском клубе очень довольны выступлениями 28-летнего турецкого полузащитника. В ближайшие месяцы «нерадзурри» встретятся с представителями Чалханоглу, чтобы обсудить новый трудовой договор.

Действующий контракт связывает «Интер» с Хаканом Чалханоглу до конца сезона 2023/2024. Цвета «нерадзурри» турецкий хавбек защищает с прошлого лета. С тех пор Чалханоглу провёл 66 официальных матчей, в которых забил 11 голов и отдал 18 результативных передач на партнёров.