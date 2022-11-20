«Реал» предлагает «Ювентусу» громкий обмен игроками

Сербский центрфорвард Душан Влахович, выступающий в чемпионате Италии за туринский «Ювентус», может переехать в Ла Лигу. Интерес к бомбардиру проявляет мадридский «Реал», рапортует Calciomercatoweb.

Руководство «королевского» клуба готово предложить в обмен на Влаховича одного из своих игроков. На выбор «старой синьоре» предоставлены полузащитники Эден Азар и Эдуардо Камавинга.

Душан пополнил ряды туринского гранда в январе текущего года. Его трансфер обошелся «Ювентусу» в 81 миллион евро. В нынешнем сезоне Влахович забил семь мячей в 15 поединках во всех турнирах.