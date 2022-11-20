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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нашёл усиление во Франции

20 Ноября 2022 • 12:24 Комментировать

Французский полузащитник Уссем Ауа, правами на которого владеет «Лион», может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Как информируют журналисты Calciomercato, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Милан». Представители «россонери» вступили в переговоры с агентом игрока.

В свою очередь Ауа готов покинуть «Лион». Его действующее трудовое соглашение с «ткачами» рассчитано до окончания нынешнего сезона.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Уссему со стороны «Ювентуса», «Ромы» и «Манчестер Сити».

В текущем сезоне полузащитник забил один гол в шести поединках за «Лион».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лион Уссем Ауа
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