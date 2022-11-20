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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью назвал трансферную цель «Ромы»

20 Ноября 2022 • 11:21 Комментировать

Защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. В трансфере испанского футболиста заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, рапортует Gazzetta dello Sport.

Бельерин является воспитанником академии «сине-гранатовых». В «Барселону» он вернулся минувшим летом, заключив краткосрочный контракт до окончания нынешнего сезона. В текущей кампании латераль принял участие в пяти поединках, в которых не отметился голевыми действиями.

После 15 проведенных туров чемпионата Италии римский коллектив занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Эктор Бельерин
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