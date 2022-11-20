«Ювентус» нашёл топ-тренера на замену Аллегри

Немецкий специалист Томас Тухель, ныне пребывающий без работы, может продолжить карьеру в итальянском топ-клубе. Об этом сообщается на страницах таблоида The Sun.

Заинтересованность в услугах экс-наставника «ПСЖ» и «Челси» проявляет туринский «Ювентус». Боссы «старой синьоры» недовольны результатами команды под руководством Массимилиано Аллегри и подыскивают нового тренера. Представители клуба уже вышли на связь с Тухелем. Если стороны договорятся, то контракт может быть подписан в ближайшее время.

В текущем сезоне «Ювентус» не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов, а в Серии А идет на третьем месте после 15 туров.

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