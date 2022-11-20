«Наполи» не продаст игрока, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Наполи» не планирует расставаться с корейским защитником Ким Мин Джэ, интерес к которому проявляют туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, неаполитанский клуб собирается пролонгировать трудовые отношения с 26-летним азиатом. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии защитник поучаствовал в 14 матчах, в которых забил два гола и получил две желтые карточки.

После 15 туров Серии А «Наполи» лидирует в турнирной таблице с 8-очковым отрывом от второго места.