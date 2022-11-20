Рангник прокомментировал выступления «Милана» в 2022 году

Итальянский «Милан» возвращается в число лучших клубов Европы, команда выиграла чемпионат Италии после одиннадцатилетнего перерыва, и австрийский тренер Ральф Рангник прокомментировал успехи клуба.

- В нашей команде есть игроки, которые выступают в Италии - Порш, Арнаутович. Это важный чемпионат. «Наполи» выглядит пока что непобедимым, а «Милан» выиграл Скудетто в прошлом году, вышел в плей-офф Лиги чемпионов, в общем, хорошо выступает, - цитирует Рангника pianetamilan.it.

Рангник известен по работе в московском «Локомотиве», а также английском «Манчестер Юнайтед» в недавнем прошлом.