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Чемпионат Италии. Серия А

Рангник прокомментировал выступления «Милана» в 2022 году

20 Ноября 2022 • 06:17 Комментировать

Итальянский «Милан» возвращается в число лучших клубов Европы, команда выиграла чемпионат Италии после одиннадцатилетнего перерыва, и австрийский тренер Ральф Рангник прокомментировал успехи клуба.

- В нашей команде есть игроки, которые выступают в Италии - Порш, Арнаутович. Это важный чемпионат. «Наполи» выглядит пока что непобедимым, а «Милан» выиграл Скудетто в прошлом году, вышел в плей-офф Лиги чемпионов, в общем, хорошо выступает, - цитирует Рангника pianetamilan.it.

Рангник известен по работе в московском «Локомотиве», а также английском «Манчестер Юнайтед» в недавнем прошлом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ральф Рангник
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