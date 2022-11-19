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Чемпионат Италии. Серия А

Хвича: «Фанаты меня очень сильно вдохновляют»

19 Ноября 2022 • 14:59 Комментировать

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о повышенном внимании к себе со стороны неаполитанских болельщиков.

«Фанаты меня очень сильно вдохновляют. Я чувствую столько любви, что хочу выкладываться по полной на поле. Делаю все, чтобы болельщики были счастливы. Передо мной большая ответственность. Неаполь живет футболом, поэтому мы должны играть на максимуме», - передает слова футболиста ихдание Tuttomercatoweb.

После 15 туров чемпионата Италии «Наполи» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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