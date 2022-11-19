Хвича: «Фанаты меня очень сильно вдохновляют»

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал о повышенном внимании к себе со стороны неаполитанских болельщиков.

«Фанаты меня очень сильно вдохновляют. Я чувствую столько любви, что хочу выкладываться по полной на поле. Делаю все, чтобы болельщики были счастливы. Передо мной большая ответственность. Неаполь живет футболом, поэтому мы должны играть на максимуме», - передает слова футболиста ихдание Tuttomercatoweb.

После 15 туров чемпионата Италии «Наполи» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на восемь баллов.