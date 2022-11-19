Де Кетеларе: «Милан» - это большой шаг вперёд»

Несмотря на не самую удачную первую половину в составе «Милана», бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе ничуть не сомневается в том, что сделал правильный выбор, перейдя туда. Де Кетеларе стал самым дорогим приобретением команды за всю эпоху Стефано Пиоли, но вложенные средства пока что себя не вполне показывают.

- «Милан» - это большой шаг вперед, я очень доволен своим выбором. Но есть много факторов, которые следует учитывать. Мне тоже есть что улучшить в своих выступлениях, - цитирует де Кетеларе pianetamilan.it.

После пятнадцати туров чемпионата Италии «Милан» занимает второе место в турнирной таблице.