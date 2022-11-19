Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Де Кетеларе: «Милан» - это большой шаг вперёд»

19 Ноября 2022 • 06:29 Комментировать

Несмотря на не самую удачную первую половину в составе «Милана», бельгийский полузащитник Шарль де Кетеларе ничуть не сомневается в том, что сделал правильный выбор, перейдя туда. Де Кетеларе стал самым дорогим приобретением команды за всю эпоху Стефано Пиоли, но вложенные средства пока что себя не вполне показывают.

- «Милан» - это большой шаг вперед, я очень доволен своим выбором. Но есть много факторов, которые следует учитывать. Мне тоже есть что улучшить в своих выступлениях, - цитирует де Кетеларе pianetamilan.it.

После пятнадцати туров чемпионата Италии «Милан» занимает второе место в турнирной таблице. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Шарль де Кетеларе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
06:29 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Милан» - это большой шаг вперёд»
05:39 · Италия. Серия А
Станкович заверил, что сделал правильный выбор с «Сампдорией»
05:25 · Италия. Серия А
Руй Кошта прокомментировал положение вещей в Серии А
02:36 · Англия. Премьер-лига
В «Ювентусе» определились с будущим Мойзе Кина
01:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» выставит на трансфер двух игроков слухи
01:24 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ поборется с «Ромой» и «Наполи» за полузащитника сборной Италии слухи
18 Ноября
23:48 · Италия. Серия А
«Удинезе» планирует продлить контракт с Бекао
23:44 · Италия. Серия А
«ПСЖ» предложил Шкриньяру 9 млн евро в год, но потерпел неудачу слухи
23:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продать Рабио ради покупки звезды Серии А слухи
22:29 · Италия. Серия А
В Нидерландах Слуцкого похвалили за Кварацхелию
22:29 · Италия. Серия А
Игрок «Наполи»: «Кварацхелия изменил атмосферу в команде»
22:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рабио: «Погба попросил меня сыграть на ЧМ-2022 так же, как в «Ювентусе»
20:28 · Италия. Серия А
Погба назвал любимых полузащитников
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на игрока «Интера»
14:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зиеш хочет успешно выступить на чемпионате мира, чтобы зимой перейти в «Милан»
Все новости
Рекомендуем