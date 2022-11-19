Руй Кошта прокомментировал положение вещей в Серии А

Нынешний президент «Бенфики» Руй Кошта двенадцать лет провел в Италии, он выступал за такие клубы, как «Милан» и «Фиорентина», за что очень благодарен этой стране. Португалец прокомментировал положение вещей в итальянском чемпионате, где «Наполи» лидирует с преимуществом в восемь очков над «Миланом».

- Италия - это мой второй дом, я провел тут двенадцать лет, очень благодарен за то, как меня приняли. В Серии А «Наполи» сейчас просто летит, «Милан» не может сейчас держать такой темп. А «Фиорентина» начала сезон не лучшим образом, - считает Кошта, слова которого цитирует pianetamilan.it.