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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» планирует продлить контракт с Бекао

18 Ноября 2022 • 23:48 Комментировать
Удинезе
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Эмполи
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04.01 22:45

Итальянский «Удинезе» намерен продлить действующий контракт с бразильским защитником Родриго Бекао. Об этом в соцсетях сообщает инсайдер Николо Скира.

Текущий контракт «Удинезе» с Бекао действует до 2024 года. Но боссы команды из Удине хотят продлить его до лета 2026 года.

Напомним, Родриго Бекао провёл сезон-2018/19 в аренде в московском ЦСКА. За армейцев 26-летний центрдеф сыграл 28 матчей в Премьер-лиге. Голами и ассистами не отметился. Летом 2019 года перешёл из своего клуба «Байя» в итальянский «Удинезе». Сейчас клуб с севера Италии занимает в Серии А восьмое место и имеет 24 очка в активе. У Бекао в этом сезоне девять матчей и один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Удинезе Серия А Родриго Бекао
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