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Чемпионат Италии. Серия А

Ушатов: «В Италии учат получать кайф от футбола»

18 Ноября 2022 • 14:40 Комментировать

Полузащитник «Сочи» Кирилл Ушатов поделился информацией о своём опыте игры в академии итальянской «Ромы».

«Там учат получать кайф от футбола. Никто не кричит, тренеры могут спокойно смотреть футбол в сторонке, параллельно попивая кофе», — цитирует слова Ушатова Sport24.

Футболист рассказал, что его приглашали в лагерь «Интера», потому что он хорошо себя проявил, но по правилам там можно жить без родителей только с 14 лет, а ему на тот момент было всего лишь 12, поэтому не сложилось.

В текущем сезоне хавбек «Сочи» провел 11 матчей с учетом всех турниров и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сочи Кирилл Ушатов
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