«Барселона» предложила Бельерина клубу Серии А

Фланговый защитник каталонской «Барселоны» Эктор Бельерин может сменить испанский чемпионат на итальянскую Серию А. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Журналист отмечает, что «сине-гранатовые» предложили услуги латераля «Роме», которая заинтересована в его трансфере. «Волки» подыскивают замену Рику Карсдорпу, уровнем игры которого недоволен наставник команды Жозе Моуринью.

Трансферный ценник Эктора – 15 миллионов евро. Его действующий трудовой договор с каталонцами рассчитан до середины следующего года.

В этом сезоне защитник сыграл за «Барсу» пять матчей, не отметившись голевыми действиями.