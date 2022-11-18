​Тотти: «Ювентус», «Милан» и «Интер» нельзя недооценивать»

Хотя «Наполи» выиграл тринадцать из первых пятнадцати матчей чемпионата, обеспечив себе восьмиочковый задел, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти считает, что южанам не следует полагаться на него, так как гранды, миланские клубы и туринский «Ювентус», всегда способны отыграться.

- Чемпионат Италии всегда хорош. От начала до конца. В этом году «Наполи» превосходит все ожидания. Если они будут держать такой темп весь сезон, то шансов нет. Но такие клубы, как «Интер», «Ювентус» или «Милан» никогда не сдаются, - цитирует слова Тотти Sky Sport.

Итальянский чемпионат возобновится 4 января 2023 года.