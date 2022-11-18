​Марсио Аморозо: «В этой Серии А я бы забил 44 гола за сезон»

Бывший нападающий «Пармы», «Удинезе» и «Милана», в 1999 году в составе зебр ставший лучшим бомбардиром итальянского чемпионата бразилец Марсио Аорозо считает, что уровень итальянского футбола с тех пор упал.

Он уверен, что в нынешнем чемпионате забил бы не 22 гола, как в свой звездный сезон 1998/1999, а в два раза больше, то есть 44.

- Я уверен, что в сегодняшней Серии А смог бы забить в два раза больше мячей, чем в сезоне 1998/1999, то есть 44. Мы, «Удинезе», были командой из провинции. нам трудно было создавать моменты, приходилось стараться использовать то малое, что получалось. Забивать за «Удинезе» всегда сложнее, чем за такие клубы, как «Милан», «Интер» или «Ювентус», - цитирует слова Аморозо ITASportPress.