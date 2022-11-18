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Чемпионат Италии. Серия А

​Верховод: «Сейчас Лига чемпионов для «Ювентуса» важнее, чем чемиионат»

18 Ноября 2022 • 07:41 Комментировать

Пьетро Верховод, чемпион Италии в составе «Сампдории» в 1991 году и человек, корни которого тянутся в донбасский Старобельск (его отец, Иван Верховод, попав в плен во второй мировой войне, остался в Италии), поделился своим мнением о провале туринского «Ювентуса» в Лиге чемпионов, который набрал только три очка и едва-едва попал хотя бы в Лигу Европы.

- «Ювентус» - это клуб, который должен претендовать на победу в Лиге чемпионов. Он проиграл семь финалов и выиграл полтора, та победа на «Эйзеле» была нам подарена. Сейчас клубу нужен не Скудетто, а успех в Лиге чемпионов, а там случился провал, - цитирует Верховода Radio Bianconera.

Верховод в прошлом провел в «Ювентусе» один сезон 1995/1996, когда туринцы в последний раз выиграли Лигу чемпионов.

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