Ибрагимович: «Прогресс «Милана» - это заслуга Мальдини и Массары»

В уходящем году «Милан» вернул себе чемпионский титул Серии А, и шведский нападающий «россонери» Златан Ибрагимович считает, что успехи последних лет - это заслуга руководства клуба прежде всего, в частности, Паоло Мальдини и Фредерик Массара.

- Мы переживаем очень хорошие времена, проводится очень хорошая работа, и это заслуга Мальдини и Массары. Мы растем, растет клуб, растет команда, она словно переродилась. Все в команде чувствуют свою ответственность в этих процессах, - цитирует слова шведского ветерана pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится в начале января 2023 года.