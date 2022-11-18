Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Прогресс «Милана» - это заслуга Мальдини и Массары»

18 Ноября 2022 • 06:50 Комментировать

В уходящем году «Милан» вернул себе чемпионский титул Серии А, и шведский нападающий «россонери» Златан Ибрагимович считает, что успехи последних лет - это заслуга руководства клуба прежде всего, в частности, Паоло Мальдини и Фредерик Массара.

- Мы переживаем очень хорошие времена, проводится очень хорошая работа, и это заслуга Мальдини и Массары. Мы растем, растет клуб, растет команда, она словно переродилась. Все в команде чувствуют свою ответственность в этих процессах, - цитирует слова шведского ветерана pianetamilan.it.

Чемпионат Италии возобновится в начале января 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
07:17 · Италия. Серия А
Верховод: «Не понимаю, почему Аллегри ещё в «Ювентусе»
07:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мальдини: «К сожалению, не удалось продлить контракт Леау до чемпионата мира»
06:50 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Прогресс «Милана» - это заслуга Мальдини и Массары»
06:44 · Италия. Серия А
​Чалханоглу: «Я счастлив в «Интере»
06:26 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Не могу назвать фаворита в противостоянии с «Тоттенхэмом»
06:04 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Нет причин отказываться от Скудетто»
05:53 · Италия. Серия А
Ибрагимович прокомментировал первую половину сезона для «Милана»
17 Ноября
22:05 · Италия. Серия А
41-летний Ибрагимович не думает о завершении карьеры и хочет вернуться на поле
21:15 · Италия. Серия А
Кесси хочет вернуться в «Милан» слухи
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересован в подписании Абрахама из «Ромы»
15:00 · Италия. Серия А
Самое странное дерби Европы - команды из одного города, но... разных стран 5
14:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» пока не намерен выкупать Паредеса в конце сезона 1
14:05 · Англия. Премьер-лига
Маунт интересен другому топ-клубу АПЛ 1
13:25 · Италия. Серия А
«Рома» настаивает на подписании Бельерина
12:03 · Англия. Премьер-лига
Конте пообщался с де Вреем по поводу трансфера в «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем