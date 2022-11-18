Ибрагимович: «Не могу назвать фаворита в противостоянии с «Тоттенхэмом»

Чемпион Италии, «Милан», вполне достойно выступает и в нынешнем сезоне, но, набрав на два очка меньше, чем после пятнадцати туров прошлого сезона, занимает лишь второе место в турнирной таблице - уж слишком хорош сейчас «Наполи». Также «Милан» пробился в плей-офф Лиги чемпионов - впервые с 2012 года.

Там итальянскому чемпиону предстоит сразиться с «Тоттенхэмом» - клубом, который, наборот, уже много-много лет бесплодно пытается стать у себя в Англии чемпионом. Златан Ибрагимович, шведский нападающий «Милана», прокомментировал жребий.

- Лига чемпионов всегда сложна. Это поединок, который я не могу предсказать. Очень важно будет подойти в хорошей форме конкретно к нему, - цитирует Ибрагимовича pianetamilan.it.