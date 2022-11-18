Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович: «Не могу назвать фаворита в противостоянии с «Тоттенхэмом»

18 Ноября 2022 • 06:26 Комментировать

Чемпион Италии, «Милан», вполне достойно выступает и в нынешнем сезоне, но, набрав на два очка меньше, чем после пятнадцати туров прошлого сезона, занимает лишь второе место в турнирной таблице - уж слишком хорош сейчас «Наполи». Также «Милан» пробился в плей-офф Лиги чемпионов - впервые с 2012 года.

Там итальянскому чемпиону предстоит сразиться с «Тоттенхэмом» - клубом, который, наборот, уже много-много лет бесплодно пытается стать у себя в Англии чемпионом. Златан Ибрагимович, шведский нападающий «Милана», прокомментировал жребий.

- Лига чемпионов всегда сложна. Это поединок, который я не могу предсказать. Очень важно будет подойти в хорошей форме конкретно к нему, - цитирует Ибрагимовича pianetamilan.it. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Златан Ибрагимович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
07:17 · Италия. Серия А
Верховод: «Не понимаю, почему Аллегри ещё в «Ювентусе»
07:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мальдини: «К сожалению, не удалось продлить контракт Леау до чемпионата мира»
06:50 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Прогресс «Милана» - это заслуга Мальдини и Массары»
06:44 · Италия. Серия А
​Чалханоглу: «Я счастлив в «Интере»
06:26 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Не могу назвать фаворита в противостоянии с «Тоттенхэмом»
06:04 · Италия. Серия А
Чалханоглу: «Нет причин отказываться от Скудетто»
05:53 · Италия. Серия А
Ибрагимович прокомментировал первую половину сезона для «Милана»
17 Ноября
22:05 · Италия. Серия А
41-летний Ибрагимович не думает о завершении карьеры и хочет вернуться на поле
21:15 · Италия. Серия А
Кесси хочет вернуться в «Милан» слухи
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» заинтересован в подписании Абрахама из «Ромы»
15:00 · Италия. Серия А
Самое странное дерби Европы - команды из одного города, но... разных стран 5
14:23 · Италия. Серия А
«Ювентус» пока не намерен выкупать Паредеса в конце сезона 1
14:05 · Англия. Премьер-лига
Маунт интересен другому топ-клубу АПЛ 1
13:25 · Италия. Серия А
«Рома» настаивает на подписании Бельерина
12:03 · Англия. Премьер-лига
Конте пообщался с де Вреем по поводу трансфера в «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем