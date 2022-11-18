Ибрагимович прокомментировал первую половину сезона для «Милана»

Чемпион Италии, «Милан», вполне достойно выступает и в нынешнем сезоне, но, набрав на два очка меньше, чем после пятнадцати туров прошлого сезона, занимает лишь второе место в турнирной таблице - уж слишком хорош сейчас «Наполи».

Златан Ибрагимович, шведский нападающий «Милана», прокомментировал первую часть сезона. Он надеется, что сможет вернуться и помочь клубу преодолеть гандикап от «Наполи» во второй части сезона.

- Это менталитет. Первая часть сезона могла сложиться чуть лучше, будем надеяться на вторую половину чемпионата. Команда выросла, мы стараемся, но «Наполи» играет еше лучше, и это видно в турнирной таблице, - цитирует Ибрагимовича Sky Sport.