41-летний Ибрагимович не думает о завершении карьеры и хочет вернуться на поле

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру. Как пишет в своих соцсетях инсайдер Фабрицио Романо, швед чувствует себя прекрасно и с нетерпением ждёт возвращения на поле. Кстати, 3 октября Златану стукнул уже 41 год.

Напомним, травму, что оставила знаменитого форварда на несколько месяцев без футбола, он получил в мае. После перенёс операцию на левом колене.

В «Милан» Златан вернулся в 2020 году. А в сезоне 2021/2022 стал со своей командой чемпионом Италии. Текущее соглашение футболиста с «россонери» действует до 30 июня 2023 года. Форвард продлил его с миланцами прошлым летом.