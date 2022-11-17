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Чемпионат Италии. Серия А

Кесси хочет вернуться в «Милан» слухи

17 Ноября 2022 • 21:15 Комментировать

Франк Кесси недоволен игровым временем в «Барселоне» и хочет вернуться в Италию, сообщает Football-italia.

Полузащитник «сине-гранатовых» огорчён своей ролью в команде и рассматривает вариант с возвращением в «Милан». Итальянцы не хотят иметь дело с агентом ивуарийца после прошлогоднего отказа вести переговоры о продлении контракта. В руководстве клуба не видят перспектив для перехода. В текущем сезоне Кесси сыграл всего 485 минут в 13 матчах.

Бывший полузащитник «Милана» перешёл в «Барселону» минувшим летом на правах свободного агента. Его контракт с каталонцами действует до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Франк Кесси
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