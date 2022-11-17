Самое странное дерби Европы - команды из одного города, но... разных стран

Есть на самом западе Словении такой городок - Нова-Горица. Но любопытно, что принадлежит он Словении не полностью - граница с Италией проходит прямо по городу и итальянская его часть называется Гориция. Это место и раньше становилось причиной конфликтов. В 1922 году Бенито Муссолини силой присоединил его к Италии целиком, с чем не были вполне согласны власти тогдашней Югославии.

Не сумев вернуть себе город по итогам второй мировой войны, они фактически отстроили со своей стороны границы новый город - Нова-Горица. Со временем оба города разрослись и фактически стали одним целым, а после 1991 года, когда Словения после короткой войны вышла из Югославии и начала двигаться в сторону ЕС, граница между городами была фактически упразднена, и теперь о том, что вы оказались в Италии, вам напомнят лишь указатели на другом, итальянском языке. Кстати, Гориция подарила итальянскому футболу таких людей, как Энцо Беарзот и Дино Дзофф.

Каждая из сторон имеет свою команду - «Про-Гориция» с итальянской стороны и «Нова-Горица» со словенской. Но «Про-Гориция» лишь два сезона провела в Серии В, а сейас выступает в пятой по силе лиге итальянского футбола. А вот «Нова-Горица» знает, что такое быть «первым парнем на деревне» - она четырежды выигрывала чемпионат маленькой Словении, но сейчас идет в турнирной таблице предпоследней, в то время как солирует сейчас, как и полагается столичной команде, «Олимпия Любляна».