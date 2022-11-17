Галлиани высказался о трансфере Дзюбы в Серию А

Директор итальянского футбольного клуба «Монца» Адриано Галлиани высказался касательно потенциального трансфера российского форварда Артёма Дзюбы, ныне пребывающего в статусе свободного агента.

«Поспрашиваю о нём и дам знать, какое будет принято решение», - передает слова функционера издание «РБ Спорт».

Напомним, что последним местом работы 34-летнего российского бомбардира был турецкий «Адана Демирспор». Недавно стороны расторгли трудовое соглашение. За турецкую команду Дзюба провел всего пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом.