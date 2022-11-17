Возвращение Миранчука ожидается через две недели

Российской полузащитник Алексей Миранчук вернется в состав своего клуба, итальянского «Торино», лишь через две недели. Все это время он будет задействован в товарищеских матчах сборной России, которая сыграет с Таджикистаном и Узбекистаном. О том, что Миранчук вернется в расположение своего клуба лишь к концу текущего месяца, сообщила сама пресс-служба клуба, слова которой цитирует издание «Спорт-Экспресс».

- Миранчук хотел вернуться домой. Не знаю точно, какого числа он туда поедет. Но Алексей вернётся в расположение клуба через две недели, - сообщила пресс-служба итальянского клуба.