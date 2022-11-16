​Онана: «В Италии в 26 лет тебя всё ещё считают ребёнком»

Страж ворот миланского «Интера» Андре Онана высказался о том, как к футболистам относятся в Италии.

«В Италии в 26 лет тебя всё ещё считают ребёнком. Но я счастлив, что к этому моменту я уже успел получить опыт. Уже в 19 лет я был игроком стартового состава «Аякса». Это были замечательные годы, мы вошли в историю. Но я должен смотреть вперёд – карьера вратаря очень долгая», - высказался Онана в интервью для канала Rinat на YouTube.

Андре Онана перебрался из «Аякса» в «Интер» летом текущего года. Стоит сказать, что вратарь прошёл через академию «Барселоны».

В 13 матчах за «Интер» в сезоне 2022/2023 Андре Онана пропустил 16 голов.