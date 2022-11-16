Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Онана: «В Италии в 26 лет тебя всё ещё считают ребёнком»

16 Ноября 2022 • 17:58 Комментировать

Страж ворот миланского «Интера» Андре Онана высказался о том, как к футболистам относятся в Италии.

«В Италии в 26 лет тебя всё ещё считают ребёнком. Но я счастлив, что к этому моменту я уже успел получить опыт. Уже в 19 лет я был игроком стартового состава «Аякса». Это были замечательные годы, мы вошли в историю. Но я должен смотреть вперёд – карьера вратаря очень долгая», - высказался Онана в интервью для канала Rinat на YouTube.

Андре Онана перебрался из «Аякса» в «Интер» летом текущего года. Стоит сказать, что вратарь прошёл через академию «Барселоны».

В 13 матчах за «Интер» в сезоне 2022/2023 Андре Онана пропустил 16 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Андре Онана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
17:58 · Италия. Серия А
​Онана: «В Италии в 26 лет тебя всё ещё считают ребёнком»
16:51 · Италия. Серия А
Татарушану перенёс операцию за 1 минуту 1
16:38 · Италия. Серия А
«Наполи» ждёт предложений по Осимхену
15:17 · Италия. Серия А
Чинквини считает, что Дзюба не сможет перейти в итальянский клуб
14:09 · Италия. Серия А
В «Монце» не исключили возможный трансфер Дзюбы
13:55 · Италия. Серия А
«Барселона» может купить португальского топ-нападающего
13:17 · Италия. Серия А
Дибала может покинуть «Рому» в конце сезона - названо условие трансфера 1
13:13 · Италия. Серия А
«Рома» готова рассмотреть предложения по Абрахаму
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на топ-защитника Серии А
12:50 · Англия. Премьер-лига
Рабио: «Летом я мог оказаться в Премьер-лиге, но лучшим вариантом было остаться в «Ювентусе»
12:46 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового защитника на правый фланг
07:26 · Италия. Серия А
Браим Диас: «В этом году были прекрасные моменты»
03:06 · Италия. Серия А
Эранио: «Милан» не искрит так, как в прошлом году»
00:28 · Италия. Серия А
Лукаку прошёл медицинское обследование в расположении сборной Бельгии
15 Ноября
23:10 · Италия. Серия А
Отец Леау: «На ЧМ-2022 жду от Рафаэла того же, что он показывает в «Милане»
Все новости
Рекомендуем