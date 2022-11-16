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Чемпионат Италии. Серия А

Татарушану перенёс операцию за 1 минуту

16 Ноября 2022 • 16:51 Комментировать

Голкипер «Милана» Чиприан Татарушану перенёс операцию на глазах из-за астигматизма. Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, по времени операция заняла всего одну минуту.

Перенесённая операция никак не повлияет на Татарушану – сразу после выхода из кабинета вратарь может тренироваться. По словам врача Анджело Аппиотти, проводившего операцию, теперь реакция голкипера улучшится.

В сезоне 2022/2023 Чиприан Татарушану провёл за «Милан» 12 матчей. В них 36-летний румынский голкипер пропустил 12 голов.

На паузу в Серии А «Милан» ушёл на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Наполи» команда Стефано Пиоли отстаёт на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Чиприан Татарушану
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