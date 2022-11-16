Чинквини считает, что Дзюба не сможет перейти в итальянский клуб

Бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини высказался о возможном переходе российского нападающего Артёма Дзюбы в «Монцу» или «Венецию».

Ранее генеральный директор «Монцы» не исключил подписание Дзюбы.

По мнению Чинквини, переезд 34-летнего форварда в Италию маловероятен, так как он не подходит главному тренеру «Монцы», а также не имеет паспорта Евросоюза.

«У них исчерпан лимит игроков без паспорта Евросоюза. Кроме того, я не очень представляю, как главный тренер Рафаэле Палладино будет использовать Артёма. Дзюба — игрок штрафной, но у Палладино нападающие много перемещаются по всей линии атаки», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который успел провести всего лишь пять матчей и отметиться в них одним забитым голом. Ранее он также выступал за «Зенит», «Спартак», «Ростов» и тульский «Арсенал».