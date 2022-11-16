В «Монце» не исключили возможный трансфер Дзюбы

Генеральный директор итальянской «Монцы» Андреа Галлиани высказался относительно возможного подписания контракта с российским нападающим Артёмом Дзюбой, который в настоящий момент находится без клуба.

Напомним, что ранее 34-летний футболист расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», проведя в его составе всего пять игр.

«Поспрашиваю о нём и дам знать, какое будет принято решение», — приводит слова Галлиани «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе также проявляет клуб итальянской Серии Б «Венеция», за который уже выступает российский полузащитник Денис Черышев, а возглавляет эту команду экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли.

После 15 туров текущего розыгрыша Серии А «Монца» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.