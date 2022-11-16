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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» может купить португальского топ-нападающего

16 Ноября 2022 • 13:55 Комментировать

Португальский нападающий Рафаэл Леау не планирует подписывать новый трудовой договор с «Миланом». В связи с этим руководство «россонери» может рассмотреть вариант расставания с 23-летним футболистом.

По сообщениям Managing Barca, в подписании нападающего заинтересована каталонская «Барселона». Трансферный ценник Леау составляет 85 миллионов евро. Его действующий трудовой договор с миланским грандом истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Рафаэл провел 14 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Рафаэл Леау
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