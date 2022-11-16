«Барселона» может купить португальского топ-нападающего

Португальский нападающий Рафаэл Леау не планирует подписывать новый трудовой договор с «Миланом». В связи с этим руководство «россонери» может рассмотреть вариант расставания с 23-летним футболистом.

По сообщениям Managing Barca, в подписании нападающего заинтересована каталонская «Барселона». Трансферный ценник Леау составляет 85 миллионов евро. Его действующий трудовой договор с миланским грандом истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Рафаэл провел 14 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.