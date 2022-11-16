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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала может покинуть «Рому» в конце сезона - названо условие трансфера

16 Ноября 2022 • 13:17 Комментировать (1)

Столичная «Рома» может потерять аргентинского нападающего Пауло Дибалу по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Gazzetta dello Sport, аргентинец примет решение об уходе, если «волки» не попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего розыгрыша Серии А.

В контракте Пауло прописан пункт о возможном его выкупе в случае непопадания «Ромы» в Лигу чемпионов. Потенциальный покупатель сможет приобрести аргентинца за 20 миллионов евро, если форвард даст на это согласие.

По итогам 15 туров чемпионата Италии подопечные Жозе Моуринью занимают седьмое место в таблице, отставая от топ-3 на три балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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ЮвиК
16 Ноября 2022 в 13:33
Вот и чего стоило выеживаться, давали ему норм контракт в Юве, даже капитаном был, захотелось ему больше, в итоге получил намного меньше. Ох уж эта человеческая алчность
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