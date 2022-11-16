Дибала может покинуть «Рому» в конце сезона - названо условие трансфера

Столичная «Рома» может потерять аргентинского нападающего Пауло Дибалу по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Gazzetta dello Sport, аргентинец примет решение об уходе, если «волки» не попадут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего розыгрыша Серии А.

В контракте Пауло прописан пункт о возможном его выкупе в случае непопадания «Ромы» в Лигу чемпионов. Потенциальный покупатель сможет приобрести аргентинца за 20 миллионов евро, если форвард даст на это согласие.

По итогам 15 туров чемпионата Италии подопечные Жозе Моуринью занимают седьмое место в таблице, отставая от топ-3 на три балла.