«Ювентус» нашёл нового защитника на правый фланг

Туринский «Ювентус» присмотрел усиление в оборонительную линию команды. Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира, в поле зрения «старой синьоры» попал защитник Эмиль Хольм, выступающий за «Специю».

Журналист отмечает, что представители туринского гранда просматривали 22-летнего шведского футболиста в течение последних недель. При этом переговоров по трансферу пока не было.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Хольм провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его трудовое соглашение со «Специей» рассчитано до середины 2026 года.