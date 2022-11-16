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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл нового защитника на правый фланг

16 Ноября 2022 • 12:46 Комментировать

Туринский «Ювентус» присмотрел усиление в оборонительную линию команды. Как сообщил посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира, в поле зрения «старой синьоры» попал защитник Эмиль Хольм, выступающий за «Специю».

Журналист отмечает, что представители туринского гранда просматривали 22-летнего шведского футболиста в течение последних недель. При этом переговоров по трансферу пока не было.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата Хольм провел 14 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Его трудовое соглашение со «Специей» рассчитано до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Специя эмиль хольм
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