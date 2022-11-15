Моуринью дисквалифицировали на два матча

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был дисквалифицирован на два матча. Поводом стала красная карточка, которую португальский специалист получил в игре против «Торино» за претензии к арбитру. О соответствующем решении дисциплинарного комитета Серии А рассказывает Football Italia.

Таким образом, Жозе Моуринью не сможет находиться на тренерской скамейке матчах Серии А против «Болоньи» (4 января) и «Милана» (8 января).

Напомним, что «Рома» не смогла обыграть «Торино» - матч завершился вничью со счётом 1:1. Команда Жозе Моуринью на текущий момент занимает седьмое место в таблице Серии А.