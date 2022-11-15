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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» нашёл замену Кроосу в Италии

15 Ноября 2022 • 18:52 Комментировать

Будущее Тони Крооса остаётся туманным. Немецкому полузащитнику только 32, но он допускал, что уже по завершению текущего сезона завершит свою карьеру, когда его контракт с «Реалом» истечёт.

Как сообщает Calciomercatoweb, в качестве замены для Тони Крооса «Реал» рассматривает полузащитника Сергея Милинковича-Савича. При этом отмечается, что трансфер хавбека «Лацио» будет дорогостоящим – «сливочным» придётся заплатить около 80 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Сергей Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 20 матчей. В них сербский хавбек забил пять голов и отдал семь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лацио Тони Кроос Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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