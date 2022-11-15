​«Реал» нашёл замену Кроосу в Италии

Будущее Тони Крооса остаётся туманным. Немецкому полузащитнику только 32, но он допускал, что уже по завершению текущего сезона завершит свою карьеру, когда его контракт с «Реалом» истечёт.

Как сообщает Calciomercatoweb, в качестве замены для Тони Крооса «Реал» рассматривает полузащитника Сергея Милинковича-Савича. При этом отмечается, что трансфер хавбека «Лацио» будет дорогостоящим – «сливочным» придётся заплатить около 80 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Сергей Милинкович-Савич провёл за «Лацио» 20 матчей. В них сербский хавбек забил пять голов и отдал семь результативных передач на партнёров.