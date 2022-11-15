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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри признали лучшим тренером Серии А в ноябре

15 Ноября 2022 • 17:52 Комментировать

«Ювентус» переживает не лучшие времена, но ноябрьские результаты позволили Массимилиано Аллегри получить приз лучшему тренеру по итогам месяца в Серии А. Об этом рассказывает пресс-служба лиги.

В ноябре в чемпионате Италии «Ювентус» провёл три матча и выиграл каждый из них. Команда Массимилиано Аллегри переиграла «Интер» (2:0), «Верону» (1:0) и «Лацио» (3:0).

После пятнадцати сыгранных туров «Ювентус» занимает в турнирной таблице итальянской Серии А третье место. От лидирующего «Наполи» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на десять зачётных баллов.

Следующие матчи Серии А пройдут в начале 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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