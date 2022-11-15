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Чемпионат Италии. Серия А

​Отец высказался о будущем Леау

15 Ноября 2022 • 16:58 Комментировать

Антониу Леау, отец форварда «Милана» Рафаэла Леау, высказался о будущем футболиста.

Давая комментарий для португальского Record, отец Леау заявил о ведении переговоров с «Миланом» о новом контракте. При этом Антониу отметил, что варианты с другими клубами тоже учитываются.

«Мы работаем над продлением контракта. Но мы учитываем и другие варианты – не обязательно это «Челси», «Барселона» или «Реал», - высказался Антониу Леау.

Напомним, что после последней переоценки экспертами авторитетного портала transfermarkt Рафаэл Леау стал самым дорогим футболистом итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рафаэл Леау
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