​Отец высказался о будущем Леау

Антониу Леау, отец форварда «Милана» Рафаэла Леау, высказался о будущем футболиста.

Давая комментарий для португальского Record, отец Леау заявил о ведении переговоров с «Миланом» о новом контракте. При этом Антониу отметил, что варианты с другими клубами тоже учитываются.

«Мы работаем над продлением контракта. Но мы учитываем и другие варианты – не обязательно это «Челси», «Барселона» или «Реал», - высказался Антониу Леау.

Напомним, что после последней переоценки экспертами авторитетного портала transfermarkt Рафаэл Леау стал самым дорогим футболистом итальянской Серии А.